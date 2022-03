Deuxième plus gros salaire du Paris Saint-Germain devant Kylian Mbappé et derrière Neymar, Lionel Messi ne justifie pas vraiment un tel salaire depuis le début de la saison en Ligue 1. Décevant l’Argentin a été sifflé par le Parc des Princes. L’attitude des supporters parisiens a fortement agacé Lilian Thuram.

« Quand tu joues au Barça et que tu es Lionel Messi, tout le monde est avec toi. A Paris, c’est différent. Quand on voit que le Paris Saint-Germain perd contre Madrid et que le match d’après les gens sifflent Messi, ce n’est pas croyable. Je crois que cela ne devrait pas arriver. Les gens ne doivent pas manquer de respect à Lionel Messi parce que… pfff… Messi… Non, on ne peut pas faire cela. Quand on aime le football, on ne peut pas accepter que les gens sifflent Messi parce que ce n’est pas normal », a lancé le champion du monde 1998 dans des propos rapportés par RMC.

Actuellement avec l’Argentine où il participera à la fin des qualifications pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, Lionel Messi sera de retour à Paris pour la réception de Lorient lors de la 31e journée de Ligue 1, le 3 avril prochain.