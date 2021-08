De passage en conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino parle de Lionel Messi et du fait que l’Argentin soit aujourd’hui libre sur le marché.

L’entraîneur argentin n’y va pas par quatre chemins et confirme que le club de la capitale est aujourd’hui en lice pour accueillir le récent vainqueur de la Copa América. « Comme je l’ai déjà dit, nous sommes concentrés sur le début de saison. En parallèle, le club travaille fortement et discrètement sur le mercato pour améliorer l’équipe afin d’atteindre les objectifs fixés pour cette année. Concernant Messi, nous savons ce qui est arrivé jeudi, mais nous sommes concentrés sur le match de Troyes et l’envie de faire un bon match pour commencer la saison. Leonardo et notre président travaillent pour améliorer l’équipe (…) Plutôt qu’un poste, dans le cas de Messi, c’est la qualité d’un joueur de ce calibre qui compte. Le club travaille dur, évalue les options et bien sûr Messi en est une. Mais notre priorité c’est de bien préparer le match contre Troyes (…) Je suis très content du travail et des efforts du club pour renforcer l’équipe en attirant des joueurs capables de nous aider. Certains pourront jouer avant d’autres. Je suis très content par rapport au travail réalisé jusqu’ici. »