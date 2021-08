Le relais 4X100 mètres féminin de la Jamaïque a décroché le titre de championne olympique ce vendredi après-midi devant les Etats-Unis et la Suisse.

Grande favorite de l’épreuve, les Jamaïcaines n’ont pas loupé leur rendez-vous sur la piste du stade olympique de Tokyo ce vendredi. Composé de Briana Williams, Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson, le relais jamaïcain a été intouchable avec ses stars et devance au final en 41 sec 02 les Etats-Unis en 41 sec 45 et c’est la Grande-Bretagne qui prend la médaille de bronze avec un chrono en 41 sec 88. Pour Fraser-Pryce, championne olympique du 100 m en 2008 et 2012, il s’agit du troisième titre aux JO et de sa 8e médaille aux Jeux. En ce qui concerne Elaine Thompson, c’est sa troisième médaille depuis le début des JO. Notons que le relais Français termine septième de la finale.