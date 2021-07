Nouvelle recrue du Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma s’est exprimé sur cette arrivée et précise que c’est en grande partie, Mauricio Pochettino qui a réussi à le convaincre de signer en Ligue 1.

Dans une interview pour le site officiel du PSG, celui qui est devenu champion d’Europe avec l’Italie ce week-end a donné plus de détails sur le rôle du coach argentin dans cette transaction. « J’ai pu échanger avec le coach avant de venir ici, nous avons parlé un peu, il était content que je vienne. C’est un grand entraîneur et un grand homme, donc je suis aussi très heureux d’être ici avec lui. Nous voulons faire de belles choses ensemble. La meilleure formation, c’est aussi ça. Je vais m’entraîner avec les meilleurs au monde, donc je vais forcément progresser. Je suis prêt à m’entraîner et à jouer au contact de ces grands champions » a-t-il confié;