Le journaliste Romain Canuti évoque le dossier concernant Pol Lirola et son avenir. Aujourd’hui, l’Espagnol semble se rapprocher de la cité phocéenne.

« Les dirigeants de l’OM sont très confiants sur Lirola. Et lui, sa position de dire qu’il veut absolument jouer à l’OM est très courageuse. C’est ce qu’il dit à chaque fois qu’il a un interlocuteur en Italie. On sait comme ça se passe dans un mercato parce que quand t’es joueur, tu essayes de t’ouvrir le plus de portes possibles. C’est courageux. » A-t-il confié à propos du latéral espagnol qui souhaite toujours faire son retour à Marseille. La saison dernière, il a été prêté pour la deuxième partie de saison et avait réalisé de très belles performances.