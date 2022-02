Mauricio Pochettino n’a pas caché son excitation après l’annonce de la finale de la Ligue des champions au Stade de France.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que le Paris Saint-Germain recevra l’AS Saint-Étienne demain soir (21h) pour le compte de la 26e journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino en a profité pour réagir à l’annonce de la délocalisation de la finale de la Ligue des champions au Stade de France.

« C’est une excitation, une motivation supplémentaire. On a déjà participé à ce type d’évènement. C’est quelque chose d’extraordinaire, une des plus belles compétitions qui existe. Ce serait quelque chose d’extraordinaire. Il y a encore un long chemin pour y arriver. C’est une situation compliquée que personne n’aurait souhaitée. Pour le PSG et nos supporters, que ce soit à Paris ou dans une autre ville, la volonté de gagner est toujours présente. La motivation serait différente si ça avait été au Parc des Princes. Si nous arrivons en finale à Paris ou dans n’importe quelle autre ville, nos fans seront derrière nous. »