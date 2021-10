En pleine trêve internationale, Mauricio Pochettino en a profité pour se confier lors d’un entretien sur la chaîne Movistar. Il a évoqué la gestion des cas Neymar, Sergio Ramos et Lionel Messi.

L’entraîneur argentin est bien conscient que ses stars ne sont plus capables de jouer la totalité des matchs de la saison et il faut faire des choix pour les préserver un maximum. « Peut-être que la réalité de Sergio Ramos est différente de celle de 2014, ou celle de Messi et Neymar. Ces footballeurs sont de grands champions mais ils doivent s’habituer à la réalité. Nous avons tous en tête qu’ils ont été les meilleurs, mais ils doivent être à leur niveau. S’ils récupèrent cette étiquette, bien sûr, nous pouvons accomplir n’importe quoi. Mais le combat commence pour trouver la meilleure version de chacun. L’orchestre doit être juste, » explique l’entraîneur du PSG actuel leader de la Ligue 1.