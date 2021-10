La première mise à jour de FIFA 22 sera disponible dans les prochaines heures et intégrera le signe JUL. Les buts pourront désormais être célébrés avec le geste du rappeur marseillais. Dans un communiqué, EA Sports annonce que cette célébration sera réservée uniquement à certains joueurs dont Dimitri Payet.

La première mise à jour de FIFA 22, qui est disponible depuis le 1er Octobre sur l’ensemble des consoles (PS5, PS4, Xbox Series X/S, PC et Nintendo Switch) comporte une belle surprise pour les fans de JUL, célèbre rappeur marseillais. EA Sports, l’éditeur du jeu a ajouté « le signe JUL» comme nouvelle célébration de but. Dans un communiqué, l’éditeur explique que cette nouvelle manière de fêter un but est réservée à certains joueurs dont ceux de l’Olympique de Marseille.

L’artiste à l’origine du morceau « bande organisée », qui a été vu près de 350 millions de fois sur Youtube depuis la sortie du clip en août dernier, avait annoncé son arrivée sur la simulation de football de référence sur son compte twitter. « Vous êtes prêts ma team? », avait notamment écrit JUL.

La célébration déjà disponible sur PC

Les joueurs possédant le nouvel opus de EA Sports sur PC ont déjà eu accès à cette nouvelle célébration reprise par de nombreux joueurs comme Rémy Cabella, Raheem Sterling ou plus récemment Alvaro Gonzalez. Sur les réseaux sociaux, certains joueurs diffusent des vidéos où l’on voit Dimitri Payet faire le signe JUL.