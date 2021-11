Alors que le PSG a battu l’ASSE ce dimanche en marge de la 15e journée de Ligue 1 (1-3), Mauricio Pochettino a peut-être perdu Neymar sur blessure (cheville) pour plusieurs mois. Au micro de Prime Vidéo l’Argentin a donné des nouvelles du Brésilien.

« On va vérifier demain. Mais les images sont impressionnantes, forcément nous sommes inquiets. Mais on espère que ce n’est pas trop grave et qu’il sera rapidement avec nous », a affirmé Mauricio Pochettino au micro de Prime Vidéo.

Neymar a également réagi sur Instagram : « Malheureusement, ces contre-temps font partie de la vie d’un athlète. Maintenant, il faut relever la tête et avancer. Je reviendrai meilleur et plus fort. »