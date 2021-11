Le parcours de la troisième édition saoudienne du Dakar a été présenté ce dimanche à Paris. Quelques nouveautés sont à découvrir !

Quelques nouveautés sont à noter. Le Dakar 2022, sera inclue au Championnat du monde des rallyes-raid, tandis qu’il acceptera la participation de prototypes hybrides et près de 130 concurrents « Classic » supplémentaires, avec leurs bolides des années 80-90.

De son côté, le parcours est semblable à celui de la précédente édition. Il partira et arrivera à Jeddah, le 1er janvier et 14 janvier, tandis que les 1.065 participants feront le tour du pays via douze étapes, plus une de qualification.

Au total, ce ne seront pas moins de 578 véhicules qui seront en lice sur les 8.375 km prévus au programme de ce 44e Dakar. Vainqueur de l’édition 2021, Stéphane Peterhansel, (détenteur du record de victoires dans l’épreuve avec 14 succès, dont six

à moto), et Carlos Sainz, ancien double champion du monde des rallyes, piloteront des voitures hybrides alignées par Audi, pour la première fois sur le Dakar.