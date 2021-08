Troisième journée de Ligue 1 ce vendredi soir avec le déplacement du Paris Saint-Germain à Brest. Voici le groupe convoqué par Mauricio Pochettino.

Comme attendu, l’Argentin ne peut pas compter sur Neymar et Lionel Messi. Le retour dans le groupe de l’attaquant brésilien est repoussé comme les premiers pas de la star argentine. Sergio Ramos manque également à l’appel lui qui est toujours en phase de reprise. Colin Dagba, Sergio Rico, Layvin Kurzawa, Juan Bernat et Alexandre Letellier sont également indisponibles. En revanche, les internationaux italiens Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti sont de retour, comme Marquinhos, Angel Di Maria et Idrissa Gueye. Enfin, Pablo Sarabia n’a pas été appelé.