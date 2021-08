Arrivé au club il y a quelques heures, Emerson Palmieri vient renforcer un secteur défensif bien pauvre. Une très bonne nouvelle d’après le nouvel entraîneur Peter Bosz.

« Je suis heureux qu’il soit arrivé. Il était dans un grand club, où il faut toujours gagner, comme avec la sélection italienne. Il a un bon pied gauche. C’était son premier entraînement. Je vais discuter avec lui pour voir comment ça s’est passé. On verra demain s’il sera apte pour le match face à Clermont. S’il est prêt, ce sera une possibilité en plus, » a confié l’entraîneur néerlandais des Gones au sujet du défenseur italien. Agé de 27 ans, celui est champion d’Europe avec Chelsea et vainqueur du dernier Euro 2020 est prêté pour saison aux Gones sans option d’achat.