Entraineur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino est revenu sur le match et le 16e de finale de la Coupe de France à venir ce lundi soir contre Vannes. Le coach argentin est très heureux de disputer cette coupe nationale.

« Nous devons prendre les meilleures décisions pour l’équipe. Le plus important c’est la confiance que nous avons avec les joueurs. On doit avoir une bonne attitude, qu’importe l’adversaire. C’est la compétition la plus ancienne ici en France. Pour moi, c’est comme la FA Cup en Angleterre. J’aime jouer la coupe de France. La Ligue 1 et la Ligue des champions sont importantes, mais notre respect est immense pour la Coupe de France. Nous aimons affronter des clubs comme Vannes. C’est quelque chose de très excitant. » A confié l’entraineur argentin en conférence de presse.