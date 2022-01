Le stade de Reims accueille sa première recrue sur ce mercato hivernal en la personne de Maxime Busi.

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le défenseur latéral ultra-polyvalent Maxime Busi arrive en provenance de la Serie B et de la formation de Parme sous la forme d’un prêt. Agé de 24 ans, il renforce l’équipe d’Oscar Garcia pour la deuxième partie du championnat et devient le troisième belge de l’équipe après Thomas Foket et Wout Faes.