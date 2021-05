L’entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino est revenu sur le dernier match de la saison qui se déroule ce dimanche soir à partir de 21 heures entre Brest et le PSG.

Si le club de la capitale n’a plus son destin entre les mains, en revanche, il croit encore au titre de champion de France et pense que le LOSC peut faire une contre performance sur la pelouse du Angers SCO. « Il faut toujours croire dans le football. C’est un principe que nous avons toujours. On pense que tout peut se passer mais il faut gagner, surtout si Lille échoue à Angers. On y va avec motivation, en pensant que cela puisse bien se passer. Je n’ai aucun message à faire passer à Angers. On sait que chacun fera de son mieux. Et on espère remporter le titre bien sûr. » Rappelons que pour être encore champion, Paris doit s’imposer à Brest et espérer que Lille ne batte pas le SCO.