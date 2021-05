Dernier match de la saison pour l’Olympique Lyonnais ce soir face à l’OGC Nice à partir de 21 heures. Pour cette rencontre, Rudi Garcia a convoqué un groupe de 20 joueurs.

Pour ce qui ressemble au dernier match de Memphis Depay ou encore Rudi Garcia avec l’OL, on retrouvera 20 joueurs et les présences des jeunes Gusto, Cherki, Caqueret, Soumaré ou encore Melvin Bard. Tino Kadewere et Djamel Benlamri sont absents pour ce duel face aux Aiglons. Le jeune Florent Da Silva manque aussi à l’appel.

Le groupe lyonnais :

Lopes, Pollersbeck – Bard, Cornet, Denayer, Diomande, Marcelo, De Sciglio, Dubois, Gusto – Aouar, Bruno Guimaraes, Caqueret, Paqueta, Thiago Mendes – Cherki, Memphis, Slimani, Soumaré, Toko Ekambi.