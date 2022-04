Entraîneur du Clermont foot, Pascal Gastien était en conférence de presse ce jeudi afin d’évoquer le prochain match de championnat et lé réception du Paris Saint-Germain.

Le coach des Auvergnats comptent bien réaliser un très grand coup face au leader du championnat. « On n’a pas la même puissance. Je suis obligé de tenir compte de cela aussi. Il faut qu’on joue avec nos qualités. On sait que si on débute bien le match, on peut envisager de les perturber un peu. On a fait de bons résultats aussi contre le 2e, le 3e et le 4e du classement. Dans un match de foot, il y a toujours de l’espoir. Tout le monde peut battre tout le monde. Il faut qu’on arrive à les faire douter », a indiqué le manager clermontois en conférence de presse qui pense son équipe capable de faire un exploit devant ses supporters. Le match entre les deux formations est prévu pour samedi 9 avril à partir de 21 heures.