Retour de l’Europa League ce jeudi soir avec les quarts de finale aller de la compétition. Avant ces rencontres, Fred Hermel a donné son ressenti sur la suite de la compétition et notamment son grand favori.

Ancien correspondant en Espagne pour ‘RMC’, le journaliste pense que le FC Barcelone reste l’ogre de la compétition et que les Allemands de Francfort vont se frotter à du très lourd. « Logiquement, le Barça n’est pas l’un des favoris, c’est LE favori de cette compétition. C’est peut-être un piège dans le sens où ils ont finalement beaucoup plus à perdre qu’à gagner. Si le Barça remporte l’Europa League, tout le monde va trouver ça logique au vu du statut de cette équipe. Aujourd’hui le Barça est une équipe de Ligue des Champions, ce n’est pas une équipe d’Europa League. Donc remporter cette petite coupe d’Europe, ce serait considéré comme tout à fait naturel. » Explique-t-il.

Mais gare à l’excès de confiance et Hermel prévient les Catalans : « Finalement, ils n’en tireraient pas un grand bénéfice. Ce ne serait pas une gloire, a insisté le journaliste. Tu es le Barça, tu gagnes l’Europa League après avoir été éliminé de la Ligue des Champions en phase de groupes… Ce n’est pas très glorieux. Et si jamais tu ne la gagnes pas, ce sera considéré comme un désastre. On dira : “Vous imaginez le Barça, ils ne sont même pas capables de gagner l’Europa League…”, alors que c’est tout à fait honorable de la jouer, surtout pour cette jeune génération de joueurs. » Rappelons que le Barça défie l’Eintracht Francfort ce jeudi soir en quart de finale aller de la C3.