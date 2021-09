Milieu de terrain du Paris Saint-Germain Leandro Paredes semble avoir trouvé une vraie belle stabilité dans le club de la capitale. L’Argentin devrait même prolonger son bail rapidement.

Selon « Calciomercato, » les discussions entre le directeur sportif parisien Leonardo et l’international argentin ont eu lieu ces jours-ci et elles pourraient aboutir à une prolongation de contrat. Lié au PSG jusqu’en 2023, sa très bonne relation dans le vestiaire avec la nouvelle recrue Lionel Messi pourrait même aider l’ancien du Zenith à bénéficier d’un nouveau bail. Alors, une saison de plus pour Paredes pour garder Messi une 3e année ?