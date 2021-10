Auteur d’un doublé et d’une passe décisive avec l’Olympique Lyonnais hier soir en Europa League face au Danois de Bröndby, Karl Toko-Ekambi est passé à deux doits de remporter le trophée de mvp.

Le Lyonnais a finalement été devancé par le Grec de l’Olympiakos Georgios Masouras, double buteur et passeur lors de la victoire de son équipe 3 buts à 0 sur la pelouse du Fenerbahçe Istanbul. Quincy Promes (Spartak Moscou), qui a marqué à deux reprises et permis au club russe de l’emporter à Naples (3-2), et Galeno, auteur de deux des trois buts du Sporting Braga contre Midtjylland (3-1), étaient également candidats.