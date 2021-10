Milieu de terrain du Paris Saint-Germain Leandro Paredes semble avoir trouvé une vraie belle stabilité dans le club de la capitale. L’Argentin devrait même prolonger son bail rapidement.

Alors qu’il n’est plus du tout un titulaire au PSG, Paredes pourrait rempiler. Selon « Calciomercato, » les discussions entre le directeur sportif parisien Leonardo et l’international argentin ont eu lieu ces jours-ci et elles pourraient aboutir à une prolongation de contrat. Lié au PSG jusqu’en 2023, sa très bonne relation dans le vestiaire avec la nouvelle recrue Lionel Messi pourrait même aider l’ancien du Zenith à bénéficier d’un nouveau bail. Alors, une saison de plus pour Paredes pour garder Messi une 3e année ?