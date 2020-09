C’est l’explosion de joie à Marseille après la victoire du club face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes, ce dimanche, sur le score de 0 à 1. Florian Thauvin, seul buteur de la rencontre, s’est exprimé au micro de BeIn Sport. Pour lui, il s’agit de la victoire d’un peuple.

“C’est du bonheur, ça fait plaisir. C’est la victoire d’un club, la victoire d’un peuple. Une victoire personnelle pour moi, parce que ça fait un an jour pour jour que je me suis fait opérer.” a déclaré le Marseillais. Blessé il y a un an, Thauvin n’aurait jamais pensé en arriver là aujourd’hui. “Ça me fait plaisir et ça m’a donné raison de m’accrocher, de ne pas baisser les bras. Du début à la fin, cela a été un match compliqué. On a beaucoup couru, on a fait que défendre. On s’est battus les uns pour les autres“.