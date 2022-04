L’ancien Marseillais Eric Di Meco prédit une surprise de l’OM dimanche soir au Parc des Princes.

À deux jours du Classico entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille (dimanche, 21h), Eric Di Meco n’a pas enterré les espoirs des hommes de Jorge Sampaoli. Le chroniqueur de RMC mettrait même une petite pièce sur son ancien club.

« Quand on regarde la confiance du côté marseillais en ce moment et ce qu’il se passe dans le vestiaire et sur le terrain, on se dit qu’il y a peut-être un coup à jouer au Parc. Maintenant, quand tu joues face à une équipe qui a des individualités aussi fortes et notamment Mbappé, tu es obligé d’être sur la réserve. (…) Ils ont un petit matelas sur les poursuivants et j’ai l’impression que c’est le match qui peut permettre aux Parisiens de finir correctement la saison. Parce que si ça tourne au vinaigre sur cette rencontre, comment ça va réagir au Parc et pour le club parisien ? »