Déçu de la saison du PSG, Denis Balbir attend une vraie réaction dimanche prochain face à l’OM.

Dans sa chronique hebdomadaire pour nos confrères de But!, le journaliste Denis Balbir est revenu sur la large victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Clermont (6-1) ce week-end. « La vraie question qu’il faut se poser, c’est que restera-t-il de la saison 2021-22 du PSG ? Le 10e titre et l’étoile sur le maillot pour rattraper Saint-Étienne ? Ce sera la fête cinq minutes mais après ? Mais encore heureux qu’avec des individualités du niveau de Neymar ou Messi et l’extraterrestre Mbappé, le PSG domine la Ligue 1. Que Paris dispose de joueurs extraordinaires, on le savait. Ce qui me dérange, c’est qu’ils répondent au mauvais moment. On les attend sur les gros matchs, on a les cartons face aux mal-classés. C’est symptomatique de cette équipe qui n’en est pas une dans les moments-clés, d’un club qui marche sur la tête et ne recrute que par rapport aux noms. Aujourd’hui, le PSG est à sa place. Il a une équipe qui est championne de France et c’est tout ! Ce n’est pas ça qu’on attend du PSG mais cela demande une restructuration profonde. »

Dans tout les cas, il attend beaucoup plus des stars du PSG dimanche prochain (20h45) pour le Classico face à l’Olympique de Marseille. « Est-ce que le prochain Clasico PSG – OM peut marquer la réconciliation entre le public parisien et ses joueurs ? Je ne pense pas… D’un côté, on a une équipe qui montre des valeurs de cœur, même s’il n’est pas toujours dans le vrai à l’image de son entraîneur Jorge Sampaoli. De l’autre, on a Paris qui fait les gros bras face à Lorient ou Clermont et qui se montre moins fringuant quand il y a du répondant en face. Ce sera un vrai test. Pour moi, Marseille – qui vise le podium – peut très bien l’emporter au Parc des Princes. J’espère simplement que les Parisiens montreront des vertus d’amour du maillot qui nous rappeleront d’anciens Clasicos… »