Au micro de RMC, Daniel Riolo a donné son avis bien tranché sur le style Pascal Dupraz.

Déçu par la prestation des Verts le week-end dernier face à l’Olympique de Marseille (défaite 4-2), Daniel Riolo n’a pas été tendre avec Pascal Dupraz et sa philosophie ultra défensive. Dans l’After Foot sur RMC, le chroniqueur a même demandé aux dirigeants de l’AS Saint-Étienne de le mettre à la porte en fin de saison.

« Dupraz avait coulé un bêton de bon maçon. Mais en seconde période, le bêton s’est fissuré parce que forcément à force de défendre comme ça, si tu commences à bien bouger en face ce que les Marseillais ont bien fait, c’est des catcheurs à Saint-Étienne. Ce n’est même pas des défenseurs, ce sont de colosses, des « brutos », si un moment tu mets en place un jeu en mouvement tu vas percer. […] Je regardais le match et je me disais : imagine que l’AS Saint-Étienne se sauve, et c’est possible, qu’est-ce que vous faites la saison prochaine si vous gardez ce coach ? Il ne peut pas y avoir d’issue parce qu’à un moment tu ne peux pas regarder un football comme ça. En plus là-bas ils commencent déjà à en avoir marre. S’il le fait (le maintien), et il y a vraiment des chances qu’ils le fassent parce que quand tu es 18ème tu as le barrage. Mais il fait quoi après ? C’est quoi le projet après ? Lui demande à rester. Je pense que les dirigeants l’ont pris pour le pompier « sauve-nous ». Bétonne autant que tu veux, fais ce que tu veux, motives les gars. Mais comme lui demande à rester, je me projette et je me dis : s’il reste, derrière tu vas droit dans le mur comme de partout où il passe. »