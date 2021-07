Désormais joueur du Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum a confié qu’il était impatient de découvrir le Classico face à l’OM et l’atmosphère si particulière qui y règne.

Arrivé dans la capitale ce jeudi, le milieu de terrain néerlandais a eu des échos de son coéquipier en sélection Kevin Strootman et se régale d’avance de jouer un match face à l’OM. « Il m’a dit que c’était le plus gros derby en France, oui. Il m’a parlé de l’approche du match, de l’importance pour les fans des deux camps même s’il m’a surtout parlé de ceux de Marseille, car il y jouait, de l’énorme importance pour eux de gagner ce match. Ça me rappelle mes matches avec Liverpool contre Everton ou Manchester United, et même contre Manchester City, ces deux dernières années. Ça me rappelle aussi Ajax-Feyenoord aux Pays-Bas ou Newcastle-Sunderland, qui est un très gros derby anglais, » a confié le nouveau joueur parisien lors d’un entretien donné à « RMC Sport. »

Avant de terminer : « Je vois combien ces matches sont importants pour les fans et je suis impatient de voir ça ici. Ce sont les plus beaux matches à jouer dans une saison, car ce sont ceux qui comptent le plus pour les supporters. Dans ces matches, que ce soit à domicile ou à l’extérieur, l’ambiance dans le stade est incroyable. J’ai entendu parler de cette rivalité, mais je dois le voir de mes propres yeux et sentir moi-même cette atmosphère pour pouvoir mieux en parler. » Cette saison, le match aller entre les rivaux se jouera le 24 octobre, alors que le retour au Parc des Princes aura lieu le 17 avril 2022.