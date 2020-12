Le PSG s’est incliné ce dimanche face à Lyon pour la 14e journée de Ligue 1. Après le match, Thomas Tuchel a émis quelques critiques au sujet du match, des piques qui n’ont pas été du goût de Rudi Garcia.

Lyon savoure sa victoire. Ce dimanche, l’équipe de Rudi Garcia se déplaçait au Parc des Princes pour défier le Paris Saint-Germain. Ces derniers se sont inclinés sur le plus des petit score (0-1), et à l’heure de revenir sur cette défaite, Thomas Tuchel a déploré « le faible niveau » montré pendant la rencontre. Une remarque que n’a évidemment pas apprécié Rudy Garcia.



« Si effectivement quand Paris ne peut pas développer d’action, ne tire pas beaucoup au but ou cadre peu, ce n’est pas un bon match, alors ce n’était pas un bon match… Ça veut dire surtout qu’on a bien défendu, on a annihilé leurs forces et on a suffisamment bien joué offensivement pour marquer au moins une fois. (…) On est très satisfait d’avoir gagné ici, contre non seulement la meilleure équipe française, mais aussi l’une des meilleures équipes européennes », a commenté le technicien français.