Le talentueux numéro 10 de la Juventus, Paulo Dybala, a exprimé son indignation par rapport à la gestion des dirigeants de la Juventus sur son avenir.

A l’occasion de la 11e journée de Serie A, la Juventus de Turin s’est imposée lors de son déplacement sur la pelouse du Genoa (3-1). Et c’est devenu presque un pléonasme, Cristiano Ronaldo a encore fait trembler les filets ce week-end. Mais il n’est pas la seule star de l’équipe à avoir fait preuve de classe. C’est également le cas de Paulo Dybala qui a enfin débloqué son compteur en championnat avec une frappe chirurgicale à ras de terre. Mais l’Argentin ne s’est pas illustré seulement sur le terrain.

Regonflé à bloc après cette très belle prestation, « La Joya » en a profité pour vider son sac sur la direction de son club au micro de Sky Italia. D’après des bruits de couloir, il se murmure que l’attaquant aurait l’étiquette d’un garçon cupide aux exigences salariales trop élevées pour une prolongation de contrat. Des rumeurs que le principal intéressé n’apprécie guère et qui n’a pas tardé à rétablir la vérité. « Tant de choses qui ne sont pas vraies ont été dites à propos de mon contrat. Mon agent était à Turin depuis longtemps et n’a jamais été appelé par le club. Cela me déçoit d’entendre parler de chiffres financiers investis. Ce serait mieux si la vérité pouvait être dite, car parler de ces aspects (économiques) dans cette période braque les fans contre moi, avec tout l’amour que j’ai pour la Juventus ».

Pour rappel, Dybala a un contrat avec la Vieille-Dame qui expire dans un an et demi. Des rumeurs de prolongation le concernant ont souvent agité l’actualité italienne mais, à ce jour, aucun des deux clans n’a entamé de discussions sur le sujet. Espérons que l’Argentin au jeu très classe ne quitte pas son club de cœur par la petite porte.