Libre en juin prochain, Paul Pogba aura bientôt la possibilité de quitter Manchester United afin de rejoindre la destination de ses rêves. Très proche du Paris Saint-Germain cet été, le Français pourrait finalement faire son retour à la Juventus Turin et ce, au détriment du club de la capitale.

Paul Pogba est au centre des convoitises. Courtisé saison après saison, le Français risque de l’être encore plus l’été prochain alors que son contrat le liant à Manchester United se rapproche de son terme. Libre en juin prochain, il pourra alors négocier avec le club de son choix. Très proche du Paris Saint-Germain, la Pioche pourrait faire volteface et refuser les avances parisiennes pour rejoindre la Juventus Turin voire même rester à Manchester United. Des possibilités qu’il n’exclut pas dans ses déclarations à la suite de la victoire des Bleus face à la Belgique : « Je parle toujours avec les anciens joueurs de la Juventus. Je suis à Manchester United et il me reste un an de contrat. Je veux bien finir la saison avec mon club, puis on verra. Si je suis bien à Turin ? Oui (rires). »