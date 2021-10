Le FC Barcelone vit un début de saison catastrophique avec une neuvième place en Liga et deux débâcles en Ligue des Champions. Le grand Barça n’est plus ce qu’il était et les jours de Ronald Koeman à la tête du club semblait comptés. Pourtant, le Néerlandais a été confirmé au poste par Joan Laporta.

« Nous venons de commencer et nous allons récupérer les blessés. Le secrétariat technique travaille tous les jours, mais à aucun moment je n’ai dit que Koeman n’allait pas continuer. Je pense qu’il mérite une marge de confiance. Après avoir écouté mes personnes de confiance, j’arrive à la conclusion que je dois agir comme je l’ai fait avec Rijkaard. Ronald Koeman mérite la confiance. D’abord, c’est un culé qui aime le Barça et en lui parlant, vous le remarquez. C’est un mythe de Barcelone. Il est venu dans une situation de crise sportive et institutionnelle. Ce que j’avais besoin de savoir, c’est s’il faisait confiance à cette équipe. Et il m’a dit, « bien sûr, mais j’ai besoin de récupérer les blessés ». J’ai vu un homme qui voulait continuer« , a affirmé le président du club catalan à la radio RAC1.