Le président du FC Barcelone n’a pas sa langue dans sa poche et évoque de nombreux sujets sans détour. Joan Laporta a affirmé avoir tenté de faire revenir Neymar au Barça avant que la situation du club ne se dégrade. Une opération qui n’a pas pu finalisé qu’il ne regrette pas. Son arrivée n’aurait absolument rien réglé à la situation actuelle.

« Nous n’avions pas encore les résultats de l’audit. Nous pensions avoir une marge, que nous avions plus de marge que cela pour nous endetter. Nous avons tenté notre chance et les informations sur Neymar n’étaient pas celles que nous pensions. On nous a dit qu’il voulait partir, qu’il ne resterait pas au PSG et, finalement, il a prolongé. Cela ne m’a pas déçu, c’est la loi de l’offre et de la demande. Mais, au final, c’est bien de ne pas l’avoir recruté. Cela n’aurait rien réglé à notre situation actuelle« , a déclaré le président du FC Barcelone au micro de RAC1.