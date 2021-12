Les Parisiens ont égalisé à la dernière seconde face à Lorient alors qu’ils perdaient 1 à 0, grâce à une tête de Mauro Icardi. Après le match Marquinhos a tenté d’expliquer cette contre-performance.



« Ce n’est pas un miracle. On a travaillé, on a essayé. On a eu le ballon, c’était ce que le match demandait. Ils nous attendaient derrière, ils attendaient nos erreurs pour contrer, ils ont réussi à marquer et ils ont eu quelques occasions« , a estimé le capitaine parisien après la rencontre au micro de Canal +. Marquinhos a ensuite souligné le style de jeu de Lorient, en contre-attaque avec un bloc bas, qui aurait selon lui perturbé toutes les équipes. « Nous aussi on aimerait que les matchs se concrétisent plus facilement. Mais ce n’est pas toujours évident. On sait que contre le PSG, les équipes sont toujours très motivées. Elles défendent bas, le bloc était vraiment compact. Ce n’est pas facile de jouer comme ça. N’importe quelle équipe aurait des difficultés contre eux si ils jouent comme ça« , s’est justifié le Brésilien.