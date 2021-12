Alors que la « crise » fait rage à Lyon, Daniel Riolo révèle que Peter Bosz voulait déjà faire sa valise au mois d’août.

Arrivé sur le banc de l’Olympique Lyonnais en mai dernier, Peter Bosz traverse une véritable période de crise en ce moment. Pourtant, le Néerlandais a déjà tapé du poing sur la table et il aurait même voulu quitter le club l’été dernier à en croire les informations de Daniel Riolo. Une véritable bombe lâchée cette semaine par le chroniqueur de RMC.

« Vous voulez que je vous dise un truc ? Peter Bosz, fin août, il voulait se barrer. C’est une info. Il ne comprenait plus rien, il s’est dit : ‘Je ne vais pas y arriver’. Par rapport à sa mentalité, à ce qu’il avait sous la main, à ce qu’il pensait faire… Il a senti que c’était le bordel. Le bazar est arrivé beaucoup plus tôt à Lyon que ce que l’on croit. (…) Quand Juninho se posera dans quelques temps et qu’il racontera tout ce qui s’est passé depuis qu’il est arrivé, vous verrez que sur les deux-trois dernières années, c’est incroyable. »

[#L1🇫🇷] 🔴 Peter Bosz souhaitait quitter l’OL dès la fin du mois d’août !



👉 Il ne comprenait pas les choix du club.



(@DanielRiolo) pic.twitter.com/ZH8l6gLXfb — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) December 13, 2021

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de sport.fr en cliquant ici !