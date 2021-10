Pointé du doigt pour ses prestations décevantes avec le PSG, Neymar peut compter sur le soutien de ses dirigeants, toujours satisfaits de son rendement économique.

Certainement auteur de son pire début de saison depuis qu’il évolue sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Neymar peut compter sur le soutien de ses dirigeants. D’après les informations du journal Le Parisien, les critiques à l’égard du Brésilien sont jugés comme « exagéré » par le président Nasser al-Khelaïfi et ses conseillers. Le board parisien ne regrette absolument pas la prolongation de contrat de Neymar jusqu’en 2025, au contraire.

Si les performances sportives du joueur de 29 ans ne sont pas au rendez-vous, sa cote de popularité et son impact marketing sont toujours au sommet. « Garder Neymar, c’était un moyen de pérenniser des retombées économiques au moins encore quelques années, même si sportivement, il peut faire débat », détaille notamment un membre du club interrogé par le quotidien francilien. Seuls Lionel Messi et Kylian Mbappé égalent la star de la Seleção dans ce domaine. Titulaire ce soir face au LOSC (21h), Neymar pourrait tout de même démontrer qu’il n’a pas non plus perdu de sa superbe sur le carré vert.