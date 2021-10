Vladimir Petkovic s’est présente en conférence de presse ce vendredi avant de recevoir Reims ce dimanche, à 15h. L’entraineur des Girondins a mis la pression sur ses joueurs avant cette rencontre capitale pour le maintien.

« Nous devons être plus méchants, avoir plus de poigne, mieux tirer parti de certaines situations. Il faut faire ce 10 % en plus pour avoir des résultats. Je parle de l’attaque mais il en va de même pour la défense. Nous avons encaissé un but évitable à Lorient. Il aurait suffi d’avoir plus de communication. Dans les moments critiques, on n’a pas beaucoup de chance. Il y a eu des matches où on méritait d’avoir un meilleur résultat. Comme je l’ai dit, c’est important de rester serein et en même temps de se fâcher de plus en plus, d’en vouloir plus. Les supporters sont toujours derrière nous, il y a une bonne ambiance. Je pense que le club mérite mieux », a déclaré l’ancien sélectionneur de la Suisse.