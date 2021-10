Nicolas Anelka a tenu à défendre Neymar, attaqué par la presse pour son mauvais début de saison.

Très critiqué depuis le début de saison, Neymar peut compter sur le soutien de l’ancien Parisien Nicolas Anelka. Interrogé au sujet du Brésilien sur les ondes de RMC, l’ancien attaquant des Bleus a vanté toutes les qualités de Neymar.

« Si le coach pense que Neymar doit jouer pour qu’il récupère son niveau, il faut qu’il joue. Ce n’est pas en le mettant sur le côté pour lui casser son moral que tu vas arranger les choses. C’est quand même une star mondiale du foot, et il reste un des meilleurs joueurs du championnat, même s’il est en difficulté aujourd’hui. Neymar aujourd’hui, si tu le mets sur le terrain, tu ne sais pas ce qu’il peut se passer. Sur un terrain, il peut se passer tout et n’importe quoi. C’est peut-être pour ça que le coach le laisse jouer. Aujourd’hui on fait un procès à Neymar, mais on peut faire la même chose pour Messi. Depuis le début de la saison, Messi ce n’est pas extraordinaire non plus. Y a un joueur qui possède six Ballons d’or, et finalement il n’est pas si extraordinaire que ça. »