Battu par le Paris Saint-Germain lors du Clasico, Jorge Sampaoli ne regrette pas ses choix tactiques censés contrer les trois meilleurs joueurs du monde.

« En effet, sur ce type de match, je pense qu’on a misé sur la possession. À partir de ça, tu peux créer des occasions, l’adversaire n’a pas eu d’occasions. Tactiquement, on l’avait appréhendé de cette façon-là. En isolant les trois joueurs devant. Jouer autrement aurait été suicidaire. Il faut voir le contexte. On est rentrés jeudi. On n’a eu qu’un jour pour préparer le match. On voulait contrôler le jeu. Sans ce contrôle, ça aurait été pire. Mon équipe ne méritait pas de perdre. Si on avait mis davantage de vitesse, on aurait fini par le payer. Avec les trois meilleurs joueurs du monde en face (Neymar, Messi et Mbappé, ndlr), on aurait payé. On l’aurait payé cher sur les transitions. On a manqué d’occasions mais le PSG n’en a pas eu beaucoup plus« , a déclaré Jorge Sampaoli à l’issue de la défaite de ses hommes lors du Clasico, (2-1).

Une appellation étonnante tant ces trois hommes ont été critiqués ces dernières semaines par la presse et les experts de la Ligue 1. Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi continuent d’inspirer la peur chez leurs adversaires.