Amine Hart est revenu sur la défaite de son équipe ce dimanche soir lors du Classico de la Ligue 1 face au Paris Saint-Germain. L’ailier international marocain ne comprend pas vraiment la décision de François Letexier d’accorder le penalty.

Entré en jeu en fin de rencontre, Amine Harit trouve que le penalty accordé à l’adversaire est injustifié et il ne comprend pas cette décision comme il l’a expliqué dans la presse après a rencontre comptant pour la 32e journée de Ligue 1. « Sur le but, je pense qu’il n’y a rien à dire, il y a une légère position de hors jeu de William (Saliba). Après sur le penalty je pense que c’est une décision un peu injustifiée. On voit le ballon qui touche un peu la cuisse à Valentin, avant de rebondir sur sa main et je pense qu’il n’y a aucune volonté de faire main, c’est quelque chose qui arrive. L’arbitre a pris sa décision mais pour moi, ce n’était pas la bonne. » S’exprimé celui qui est prêté à Marseille par Schalke 04 jusqu’à la fin de la saison.