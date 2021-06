Mohamed Bouhafsi, journaliste pour RMC, estime que Neymar a raison lorsqu’il avoue être irréprochable depuis sa signature au PSG.

« Je pense qu’il est sincère dans ce qu’il dit. Lui, il croit que c’est normal. Il est sincère mais il n’est pas lucide sur la situation. Pour lui, jouer jusqu’à 4 heures du matin à Call of Duty ou au poker, ce n’est pas grave, c’est dans son jeu, c’est dans sa vie, il était comme ça au Brésil. Moi je ne regrette qu’une seule chose, c’est qu’il aura bientôt 30 ans et ce joueur-là n’a pas mûri. Mais c’est un joueur exceptionnel, je l’adore. Je me dis parfois avec beaucoup de regrets : “Et s’il avait été plus professionnel, s’il avait un peu plus respecté son corps, mais quel joueur il aurait été !” », a indiqué le journaliste de RMC.