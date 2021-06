Raymond Domenech veut voir Patrick Vieira sur le banc du LOSC la saison prochaine.

« Toujours ces préjugés sur les capacités de quelqu’un de dire qu’il ne peut pas parce ce qu’il y a des jeunes qui arrivent et qu’il ne peut pas les manager. Il a appris et grandi. Il a été un vrai leader. Il ne parle pas énormément mais il a les capacités. Quand on a la chance d’avoir un ex-international qui se lance, il faut l’aider et moi je dis que c’est une bonne idée », a indiqué Raymond Domenech, ancien coach du FC Nantes l’histoire de quelques semaines et aujourd’hui consultant pour L’Equipe.