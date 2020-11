Daniel Riolo, consultant pour RMC, n’a pas du tout apprécié la rencontre de Neymar face à Leipzig en Ligue des Champions. Et l’éditorialiste le fait savoir.

« C’était les 3 points pour rester en vie pour le PSG. Mais le calendrier va rester tendu jusqu’au bout. Comment peux-tu envisager d’aller plus loin en faisant cette prestation. Tactiquement, on ne comprend rien. C’est lamentable ce qu’a proposé le PSG. Ils sont rincés. Je ne comprends pas cette équipe sur le terrain. C’est une vulgaire équipe de Ligue 1 qui a joué. Les vedettes sont cramées, dont Neymar. Je le trouve de plus en plus guignolesque. Tu sens que la lumière ne peut venir que de lui mais il ne fait que l’éteindre. Il me fait penser à Clavier dans les Visiteurs quand il appuie sur l’interrupteur. On a l’impression qu’il joue au con avec la lumière », a indiqué le consultant de RMC.