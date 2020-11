Laurent Lachand, réalisateur pour Canal+ des rencontres de Ligue 1, a confié que la « Air Cam » va faire son retour sur la chaîne cryptée pour des rencontres du championnat de France dans les prochaines semaines.

« L’idée de la Air Cam est venue de la rédaction des sports de Canal+. Cela avait été utilisé très récemment lors de la rencontre entre Everton et Liverpool, en Premier League, en octobre. Cette Air Cam est un plan large traditionnel avec une valeur ajoutée car elle peut se déplacer en parallèle du terrain pour être à hauteur des lignes de jeu. PSG-Rennes ? La Air Cam a montré ce que personne n’avait encore eu l’occasion de voir. Depuis toujours, la base de la captation est un plan au centre, en hauteur. Nous, nous avons simplement rajouté cette notion de mouvement. Je pense que des gens ont pu être perturbés et je le comprends. En même temps, on a aussi vu qu’il y a énormément de situations de jeu où on est mieux positionnés », a indiqué le réalisateur de Canal+ sur Caviar.

Avant de poursuivre : « La Air Cam permet de glisser dans le système tactique en étant toujours à bonne hauteur de ligne. C’est une habitude à prendre pour tout le monde. Cette caméra sera-t-elle réutilisée pour un match de Ligue 1 ? On va faire un nouveau match avec, sans doute dans les prochaines semaines. Cela sera sûrement une nouvelle fois au Parc des Princes. On veut continuer à travailler sur cet outil car on pense qu’il a un potentiel. De toute façon, la réalisation ne doit pas camper sur ses positions et doit toujours être en évolution, à la recherche de nouveaux outils pour restituer au mieux l’événement. Et la Air Cam participe à cela. »