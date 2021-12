Ancien joueur de l’AS Monaco mais également du Paris Saint-Germain, Nenê s’est confié sur les débuts de Lionel Messi au PSG. il trouve que l’Argentin se sent de mieux en mieux.

« Ici en France, c’est physique, ça jouait moins au ballon, et les défenseurs étaient moins faciles à passer avec la vitesse (qu’en Liga). Et puis le froid… Je me rappelle, la première fois que j’ai joué à Lens, quand j’ai vu la neige. Donc il faut que les gens soient patients. Évidemment que tout le monde veut que Messi fasse tout, tout de suite. Mais c’est une nouvelle équipe, un nouveau championnat, une nouvelle ville… Ça va venir. On voit déjà qu’il est un peu mieux, plus à l’aise, contre Bruges il marque deux buts, il fait un bon match, » a expliqué l’ex monégasque.