Dans les colonnes de la « Provence », Joseph-Antoine Bell s’est confié sur la concurrence des gardiens entre Pau Lopez et Steve Mandanda à Marseille.

« Ce qu’on constate, c’est que ce jeune homme est derrière une défense qui marche bien. Les résultats sont là, il réussit ses matches et l’équipe ne prend pas de buts. L’OM s’est donc stabilisé défensivement. Le gardien est rentré dans le système de l’entraîneur. Ce que je vois, aussi, c’est que l’OM paraît plus rassuré et plus rassurant. Le premier point est donc mental. Lopez n’a pas douté, il s’est montré sûr et serein. Le gardien ne joue pas aussi seul qu’on ne le croit. Lui joue plus haut, c’est le jeu d’aujourd’hui. Moi, je le faisais il y a quarante ans et on disait que j’étais fantaisiste. Mais le gardien est une ligne, et avec les nouvelles règles, il touche plus souvent le ballon en tant que joueur qu’en tant que gardien. C’est un homme de plus dans la construction », a-t-il poursuivi.