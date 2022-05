Fier du 10ème sacre du PSG en Ligue 1, Nasser Al Khelaïfi s’est montré tout sourire à l’issue de la rencontre face au RC Lens. Une véritable consécration pour un projet débuté il y a désormais 11 ans.

« C’est un moment historique pour le Paris Saint-Germain et pour le football français. Gagner ce 10e titre est particulièrement significatif, il vient récompenser l’immense travail que nous avons réalisé en 11 ans. La Ligue 1 est très compétitive et la remporter est l’un de nos objectifs majeurs. Nous écrivons la légende du club. Je suis fier de la régularité dont nous avons fait preuve depuis 2011 au plus haut niveau. Je tiens à féliciter le staff et les joueurs mais également l’ensemble des collaborateurs du club. Tous ensemble, nous avons contribué à faire du Paris Saint-Germain le club le plus titré de France et l’un des plus performants au monde. Nous sommes impatients d’aborder la saison prochaine pour nous lancer dans la quête de nouveaux trophées et d’un 11e titre. C’est dans l’ADN du Club. Ici c’est Paris », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi suite au 10ème sacre de champion de France glané par le Paris Saint-Germain.