Le président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a publié une lettre adressée aux supporters de son OL ce mardi soir. Le président des Gones souhaite plus que jamais repartir sur de bonnes bases et il se livre dans cette lettre.

“Je tiens à vous rassurer et rappeler que tout ne se joue pas sur une seule saison quand on est une institution aussi solide que la nôtre. Rappelez-vous les échecs et reconstructions du Milan AC, de l’Inter Milan, de la Juventus ou de l’Atlético” a tenté de rassurer le président, en évoquant l’avenir du club, plus tourné vers la jeunesse et la formation que les années précédentes : “Il faut revenir aux valeurs du club, revenir à une identité OL, prendre tout ce qu’il faut pour reconstruire un état d’esprit conquérant. Nous avons déjà anticipé la prolongation de Wendie Renard et Mohamed El Arouch et notre détermination à prolonger sur le long terme Maxence Caqueret et Rayan Cherki : nous bâtissons dans ce sens.” A notamment précisé le président lyonnais qui semble plus que jamais décidé à passer à autre chose et sortir le drapeau blanc avec ses supporters.