Aujourd’hui entraîneur Thiago Motta se souvient comme si c’était hier de la fameuse remontada subit avec le PSG face au FC Barcelone.

Au micro de « RMC Sport », l’ancien international italien accepte de revenir sur cet épisode et nous en dit plus sur les responsables de ce très mauvais souvenir pour le club de la capitale. « Je préfère, aujourd’hui, dire que c’est la faute de tout le monde. Avant de pointer du doigt Unai Emery. Bien sûr, le coach est responsable. En tant qu’entraîneur, je ne peux pas dire que ce n’est pas ma responsabilité, bien sûr que c’est ma responsabilité. » Explique-t-il.

Aavnt de conclure : « Si on est quatre dans une voiture que je conduis, c’est moi le responsable. Dans une équipe, les protagonistes sont les joueurs sur le terrain. Mais les responsabilités, c’est tout le monde. Ce sont des moments où personne ne doit se cacher mais bien sûr que le coach a ses responsabilités ». pour rappel, le PSG s »était imposé 4 buts à 0 au match aller avant de craquer complètement et de se faire éliminer 6 buts à 1 au match retour par le Barça d’un certain Neymar à l’époque.