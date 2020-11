Magnifique victoire pour le Belge Tim Wellens cet après-midi lors de la 14e étape du Tour d’Espagne 2020.

Vainqueur de la 5e étape, le Belge remet ça avec un nouveau succès mais sur la 14e étape de la Vuelta. Ce dernier s’est imposé au terme d’un sprint indécis contre le Canadien Michael Woods et le Tchèque Zdenek Stybar qui prend la troisième place. Au terme des 204 kilomètres, Tim Wellens s’est montré le plus fort profitant aussi du très bon travail de ses coéquipiers en terminant le boulot à Orense.

Le Slovène Primoz Roglic garde son maillot rouge de leader et se dirige vers la victoire finale. Jeudi, la 15e étape, la plus longue de l’épreuve avec 230,8 kilomètres, relie Mos et Puebla de Sanabria, près de la frontière portugaise à l’ouest de la Castille et Leon.

Classement étape 14 :

1. Tim Wellens (BEL/Lotto-Soudal) les 204,7 km en 4 h 37:05. (moyenne: 44,3 km/h)

2. Michael Woods (CAN/EF1) à 0.

3. Zdenek Stybar (CZE/DEC) 0.

4. Dylan van Baarle (NED/INE) 0.

5. Marc Soler (ESP/MOV) 11.

6. Thymen Arensman (NED/SUN) 13.

7. Pierre-Luc Périchon (FRA/COF) 3:11.

8. Daniel Martin (IRL/ICA) 3:44.

9. Gonzalo Serrano (ESP/CJR) 3:44.

10. Primoz Roglic (SLO/JUM) 3:44.

Classement général :

1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo) 53 h 57:05.

2. Richard Carapaz (ECU/INE) à 39.

3. Hugh Carthy (GBR/EF1) 47.

4. Daniel Martin (IRL/ICA) 1:42.

5. Enric Mas (ESP/MOV) 3:23.

6. Wouter Poels (NED/BAH) 6:15.

7. Felix Großschartner (AUT/BOR) 7:14.

8. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 8:39.

9. Aleksander Vlasov (RUS/AST) 8:48.

10. David De la Cruz (ESP/UAE) 9:23.