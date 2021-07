Le journaliste L’Equipe, Etienne Moatti ne voit absolument pas un signe concernant le retour de Kylian Mbappé plus vite que prévu.

“Un signe de quoi ? C’est un signe de rien du tout. C’est simplement un signe d’un joueur qui revient à l’entraînement. Si vous pensez une seule seconde que la prolongation de contrat de Kylian Mbappé s’est décidée pendant ses vacances, pas du tout. C’est juste un joueur qui revient en préparation, plutôt bonne parce que je pense qu’il a été sérieux pendant ses vacances. Il a même été en thalasso pour la fin. Cela veut juste dire qu’il veut reprendre la saison et la reprendre bien et il verra un peu plus tard pour son avenir. » Voilà qui a le mérite d’être clair.