Pour son superbe but face à Manchester City, Lionel Messi a encore reçu un prix de la part de l’UEFA.

Décidemment, Lionel Messi ne laisse que des miettes au Polonais. Après avoir remporté son 7ème Ballon d’Or le mois dernier, au nez et à la barbe de Robert Lewandowski, l’attaquant du Paris Saint-Germain a en devancer celui du Bayern Munich ce vendredi. Messi a en effet remporté le prix du plus beau but de la phase de poule de Ligue des champions, pour sa lucarne face à Manchester City (2-0) au Parc des Princes.

Avec 22% des votes, ce but de l’Argentin devance celui de Thiago (14%) avec Liverpool face à Porto et donc, la retournée de Robert Lewandowski (13%) contre le Dynamo Kiev.